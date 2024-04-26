38 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. У монумента «Крылья» прошел торжественный митинг, посвященный катастрофе на атомной электростанции. На ликвидацию последствий аварии из

38 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС. У монумента «Крылья» прошел торжественный митинг, посвященный катастрофе на атомной электростанции. На ликвидацию последствий аварии из Владимирской области отправились 700 человек. Половины из них уже нет в живых. В акции памяти приняли участие 70 владимирцев. В адрес ликвидаторов последствий катастрофы прозвучали слова благодарности от вице-губернатора Константина Баранова.