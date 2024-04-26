Стела «Владимир – город трудовой доблести» будет в высоту 18 метров. На вершине установят герб Владимира, внизу разместят текст с указом Президента. Также рядом со шпилем планируется

Стела «Владимир – город трудовой доблести» будет в высоту 18 метров. На вершине установят герб Владимира, внизу разместят текст с указом Президента. Также рядом со шпилем планируется установить таблицы с информацией о Владимире в годы войны, подвигах владимирцев и предприятиях, которые работали на благо Родины. Прилегающую территорию вокруг архитектурной композиции также благоустроят. Игорь Соловьев, начальник