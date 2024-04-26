9 мая во Владимире планируется провести парад Победы. Об этом, отвечая на вопрос “6 канала”, рассказал губернатор области. Александр Авдеев провел внезапную пресс-конференцию для

9 мая во Владимире планируется провести парад Победы. Об этом, отвечая на вопрос “6 канала”, рассказал губернатор области. Александр Авдеев провел внезапную пресс-конференцию для журналистов, хотя ранее анонсировался короткий брифинг. Кроме громкого анонса масштабной реконструкции семязинского аэропорта, глава региона затронул еще ряд тем. Одна из них – предстоящее празднование Дня Победы. Военный парад должен начаться