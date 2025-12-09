Министр труда Владимирской области Андрей Григорьев подвел итоги работы ведомства в рамках реализации нацпроекта “Кадры” и представил свежий анализ регионального рынка труда.
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2025-vladimirskaya-oblast-zavershaet-god-rekordno-nizkoj-bezraboticej.html" target="_blank">Владимирская область завершает год рекордно низкой безработицей</a> - Министр труда Владимирской области Андрей Григорьев подвел итоги работы ведомства в рамках реализации нацпроекта “Кадры” и представил свежий анализ регионального рынка труда.
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2025-vladimirskaya-oblast-zavershaet-god-rekordno-nizkoj-bezraboticej.html]Владимирская область завершает год рекордно низкой безработицей[/url] - Министр труда Владимирской области Андрей Григорьев подвел итоги работы ведомства в рамках реализации нацпроекта “Кадры” и представил свежий анализ регионального рынка труда.