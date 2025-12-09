Министр труда Владимирской области Андрей Григорьев подвел итоги работы ведомства в рамках реализации нацпроекта “Кадры” и представил свежий анализ регионального рынка труда.

Министр труда Владимирской области Андрей Григорьев подвел итоги работы ведомства в рамках реализации нацпроекта “Кадры” и представил свежий анализ регионального рынка труда. Главной новостью стало достижение рекордно низкого уровня регистрируемой безработицы. На сегодняшний день безработица составляет всего 0,3% по области, а в Коврове, Петушинском округе и Суздальском районе – лишь 0,1%. В поисках работы находятся