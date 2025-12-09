Администрация города Владимира опубликовала список разрешённых мест для запуска фейерверков в предстоящие праздники. В мэрии напомнили: использовать следует только сертифицированную
<a href="https://33live.ru/novosti/09-12-2025-vo-vladimire-novogodnie-salyuty-razreshili-zapuskat-s-4-ploshhadok.html" target="_blank">Во Владимире новогодние салюты разрешили запускать с 4 площадок</a> - Администрация города Владимира опубликовала список разрешённых мест для запуска фейерверков в предстоящие праздники. В мэрии напомнили: использовать следует только сертифицированную
[url=https://33live.ru/novosti/09-12-2025-vo-vladimire-novogodnie-salyuty-razreshili-zapuskat-s-4-ploshhadok.html]Во Владимире новогодние салюты разрешили запускать с 4 площадок[/url] - Администрация города Владимира опубликовала список разрешённых мест для запуска фейерверков в предстоящие праздники. В мэрии напомнили: использовать следует только сертифицированную