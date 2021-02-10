В августе 2020 года в филиале «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях стартовали продажи умных колонок «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». За прошедшие шесть месяцев

В августе 2020 года в филиале «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях стартовали продажи умных колонок «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». За прошедшие шесть месяцев жители этих регионов приобрели более 150 гаджетов. Пик продаж пришелся на сентябрь прошлого года – период начала обучения школьников и студентов, которым «Маруся» стала надежным помощником в учебе. Умная колонка