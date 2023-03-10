Во Владимирской области по прогнозам синоптиков выпадет рекордное количество осадков и резко...

Во Владимирской области по прогнозам синоптиков выпадет рекордное количество осадков и резко похолодает.Снегопады во Владимирскую область придут уже 11 марта, в субботу, выпадет почти половина всей месячной нормы осадков, сообщает центр "Фобос".11 марта температура воздуха днем ожидается -1..- 3 градусов. А вот ночью столбик термометра опустится до -16 градусов.Атмосферное давление в течение суток изменится от 738 до 747 мм.рт.ст.Уже в ночь на 12 марта обещают проливные дожди. Днем до +6 градусов и мокрый снег.Вечером 12 марта синоптики прогнозируют похолодание: минусовые температуры и гололедица.Фото pxfuel.com