Железнодорожники установят пандусы, спецподъёмники, тактильную плитку...

На Горьковской железной дороге реализуется программа по адаптации пассажирской инфраструктуры для маломобильных пассажиров. В 2021 году будет переоборудован железнодорожный вокзал во Владимире.Железнодорожники установят пандусы, спецподъёмники, тактильную плитку с указанием направления движения, а также тактильно-контрастные указатели предупреждения опасности перед всеми лестницами, пандусами и по краям железнодорожных платформ. Для удобства маломобильных пассажиров появятся индукционные петли, таблички с рельефно-точечным шрифтом и мнемосхемы.В здании вокзала будут предусмотрены места ожидания для людей с инвалидностью на первом этаже, рядом с которыми будут расположены модули автоматических камер хранения со средствами связи для вызова помощи персонала. Билетные кассы вокзалов будут оборудованы пониженным прилавком для людей, использующих инвалидные коляски.Предусмотрена установка предупреждающей дублирующей информации. Для людей с нарушениями зрения будут установлены специальные акустические системы, а для людей с дефектами слуха – визуальные и тактильные. На вокзалах появятся видеотерминалы, системы вызова персонала, специальные системы телефонной связи, информационно-справочная система «ИСУ-Экспресс», а также индукционная и визуальная светозвуковая системы, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.