10 мая православный мир чтит память святого Симеона. В народе праздник носит название Семен Ранопашец.

10 мая православный мир чтит память святого Симеона. В народе праздник носит название Семен Ранопашец.История10 мая (27 апреля по старому стилю) в православии почитают святого мученика Симеона Иерусалимского, одного из семидесяти апостолов Иисуса Христа.Он проповедовал учение Христово, наставлял в истинах святой веры и обличал идолослужение. После убийства святого апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского, на его место избрали Симеона. В правление императора Траяна, гонителя христиан, язычники схватили старца и после долгих мучений распяли на кресте.На Руси 10 мая называли днем Семена Ранопашца. Обычно в этот день по стране начиналась пахота, но для северных и центральных областей она считалась ранней.Приметы и традицииЕсли на Семена Ранопашца весь день был дождь без перерыва, то рожь должна уродиться знатно.Говорят, если на Семенов день 10 мая ясный восход солнца — лето будет ветреным, а если береза распустила листья раньше ольхи, клена и тополя, то сезон ждет засушливый.Что нельзя делать 10 маяРаньше большим грехом считалось гулять возле лугов и полей и праздно петь, так как это может обидеть землю-матушку. Помимо этого, запрещалось использовать есть то, что скоро пойдет в посев, так как можно было остаться без урожая.Сейчас считается, что в Семенов день 10 мая нельзя поливать растения, которые растут в доме — к разлуке. А вот одиноким людям, наоборот, можно сажать и пересаживать комнатные цветы, это сулит скорую встречу любимого.Считается, что сегодня нечистая сила попытается проникнуть в дом. Так что не рекомендуется впускать в гости незнакомых людей и чужих домашних животных.