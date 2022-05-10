Деревообрабатывающее производство в деревне Демидово Собинского района загорелось в понедельник утром, 9 мая. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На

Деревообрабатывающее производство в деревне Демидово Собинского района загорелось в понедельник утром, 9 мая. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось горение цеха по производству клееного бруса и пристройки к цеху. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали горение на площади 1350 кв.м. Сгорело конструкция здания, внутренняя отделка и имущество. Никто не пострадал. К ликвидации