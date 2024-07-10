С апреля текущего года во Владимире зафиксировано 15 ДТП с участием мототранспорта.

С апреля текущего года во Владимире зафиксировано 15 ДТП с участием мототранспорта. В результате аварий трое граждан погибли и 17 жителей получили ранения. Об этом рассказала УМВД России по региону.Отмечается, что в 6 ДТП фигурировали несовершеннолетние.С начала июля владимирские правоохранители стали проводить мероприятия, направленные на предотвращение аварий с мототранспортом. Так, в минувшую пятницу в городе состоялся масштабный рейд, во время которого было проверено 13 единиц техники. Стражи порядка обнаружили несколько случаев нарушения ПДД.