Глава региона держит работы на личном контроле. Они ведутся с небольшим опережением.

Александр Авдеев проинспектировал строительство начальной школы на 240 мест в селе Сновицы Суздальского района. Объект пристроят к основной части учреждения. К слову, учебное заведение - единственное в районе, где дети ещё учатся во вторую смену.«Глава региона держит работы на личном контроле. Они ведутся с небольшим опережением», - подчеркнули в пресс-службе врио губернатора.Глава региона поставил подрядчику задачу сделать крышу до осенних дождей и заморозков. К 1 сентября следующего года новый корпус должен распахнуть свои двери для младшеклассников.«Старый блок включим в план ремонта. Необходимо обновить фасад и оборудование, заменить окна», – добавил Александр Александрович.Ожидается, что работы выполнят в 2023-24 годах.