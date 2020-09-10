Консультант Центра информационной безопасности компании Инфосистемы Джет Александр Рогозин рассказал, на какие ухищрения идут мошенники, чтобы завладеть данными и средствами россиян. Все чаще они используют всем известное название Госуслуги.

Консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Александр Рогозин рассказал, на какие ухищрения идут мошенники, чтобы завладеть данными и средствами россиян. Все чаще они используют всем известное название "Госуслуги".Эксперт призвал пользователей Сети быть предельно внимательными при посещении сайта "Госуслуги". Мошенники могут использовать копии этого сервиса, а также присылать сомнительные ссылки на электронный ящик под видом популярного портала. Злоумышленники могут даже позвонить и обманом выведать секретные данные.Зачастую фишинговые ссылки появляются в виде рекламы. Злоумышленники создают ложные страницы и обещают выплатить положенные льготы. Например, во время карантина в Сети распространились фальшивые сайты, при переходе на которые якобы можно было получить пособие на детей.Для начисления выплат, уверяют преступники, достаточно ввести данные банковской карты или логин и пароль от сайта "Госуслуги". При таком условии интернет-пользователи должны не просто насторожиться, а немедленно покинуть сомнительный сайт.Стоит обращать внимание на URL-адрес страницы. Так, любую букву в строчке "gosuslugi.ru" могут изменить на похожую. Например, "g0suslugi.ru" или "gosulugl.ru". Также нужно помнить: если авторизация на "Госуслуги" уже была осуществлена в соседней вкладке браузера, повторного входа на сайт быть не должно. Если это требуется, то страница, вероятно, поддельная.