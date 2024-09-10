Передвижные комплексы фотовидеофиксации на неделю сменили адреса. Как сообщили в пресс-службе Владупрадора со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Владимирской области, камеры будут

Передвижные комплексы фотовидеофиксации на неделю сменили адреса. Как сообщили в пресс-службе Владупрадора со ссылкой на УГИБДД УМВД России по Владимирской области, камеры будут находиться на новых местах с 9 по 15 сентября. Места установки выбираются на основании списка аварийно-опасных участков. Адреса следующие:– а/д М-7 «Волга» 96 км;– а/д М-7 «Волга» 103 км;– а/д М-7 «Волга»