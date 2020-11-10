Лидером среди покер румов, безусловно, можно считать GGпокерок.

Он радует своих посетителей хорошими рейкбеками, акциями, надежностью и безопасностью.

Обзор покер рума

Основными посетителями покер комнаты являются игроки-любители азарта, потому дизайн сервиса оформлен в красочных тонах: разноцветные аватарки, анимация. На главной странице размещена информация о активных акциях, играх и турнирах.

Играть позволено как на персональном компьютере, так и на переносном устройстве. Мобильная версия предназначена для установки на гаджетах с операционной системой Android и iOS. Ее функционал не отличается от основной версии, и игроки могут участвовать во всех турнирах, получать призы, связываться со службой поддержки и т.д. GGпокерок скачать на Андроид доступно с официального сайта покер рума, предварительно сопоставив системные требования.

На реальные деньги играть могут зарегистрированные пользователи. Поэтому рекомендуем пройти регистрацию и спокойно приступать к соревнованиям с настоящими соперниками.

Пополнение и вывод средств на GGпокерок можно через различные платежные системы, конкретный список которых зависит от страны игрока.

Важно! За проведение операций со средствами покер рум не берет комиссии.

Достоинства и недостатки GGпокерок

Покер комната имеет свои преимущества, позволяющие привлечь на свою площадку значительное количество игроков:



Возможность в настройках выбирать тему стола, вид карт и рубашек, настроить бет-сладейр, выставить значения категорий, отметить соперника цветовой меткой и пр.



Наличие особенностей софта:



на несколько секунд открывается просмотр карт следующей улицы;



поставить страдлл, то есть перекупить право хода;



возможность снизить дисперсию в Run it Once и др.;



отслеживание результатов своей игры при помощи опции PokerCraf.

К негативным отзывам клиентов можно отнести:



Запрет на использование другого программного обеспечения;



Ощущение того, что действия происходят медленно.



Новые игроки не могут посещать клуб VIP. Для этого необходимо собрать определенное количество очков за месяц.



Акции и бонусы

Рум GGpokerok приятно удивляет существующей бонусной программой.

Вознаграждение за первый депозит. Бонус нужно активировать в своем профиле. Он может быть в размере до 1000 долларов и действителен 180 дней с момента принятия, выплачивается частями.

Кешбек. Система кешбека в GGпокерок называется «Fish Buffet», где игрок получает очки за уплаченный рейк. В зависимости от того, сколько очков набрал игрок за определенный период, ему присваивается очередной статус (от Планктона до Черной акулы). Если указанное количество очков не собрано за оговоренное время, статус понижается, а полученные очки сгорают. 10% от сгоревшей суммы игрок может получить. Размер кешбека также зависит от статуса геймера и варьируется от 40% до 100%.

Фиксированный 50% рейкбек. Размер бонуса зависит от суммы наигранного рейка за месяц.

Покер комната GGpokerok – это отличный выбор, как начинающими игроками, так и опытными. Здесь каждый получит удовольствие от процесса игры и выигрыша.