В его развитие ведомство утвердило «дорожные карты» уже с 74 субъектами Российской Федерации.

Росреестр реализует комплексный план по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) полными и точными сведениями. В его развитие ведомство утвердило «дорожные карты» уже с 74 субъектами Российской Федерации, заявил руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.Документы предполагают проведение мероприятий по наполнению ЕГРН сведениями о границах административно-территориальных образований, территориальных зон, земельных участков и иных объектов недвижимости, анализу и сравнению данных о землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий и пр.Также проводится работа по определению территорий, которые можно вовлечь в жилищное строительство и привязке данных по ним к кадастровой карте.Управление Росреестра по Владимирской области реализует комплексный план по наполнению ЕГРН точными сведениями об объектах недвижимости. В результате проведенной работы по состоянию на 1 ноября 2020 года:- доля площади земельных участков, расположенных на территории Владимирской области учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, в площади территории Владимирской области (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, земель лесного фонда и земель запаса) составляет 70,83%;- доля количества земельных участков учтенных в ЕГРН с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства РФ, в общем количестве земельных участков, учтенных в ЕГРН –55,43%;- доля количества участков границ между Владимирской областью с соседними субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве участков границ между Владимирской областью и соседними субъектами Российской Федерации – 100%;- доля муниципальных образований Владимирской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве муниципальных образований Владимирской области – 100%;- доля населенных пунктов Владимирской области, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, в общем количестве населенных пунктов Владимирской области –84,75%.С целью проверки полноты и достоверности сведений, содержащихся в ЕГРН, в том числе в части кадастровой стоимости, на постоянной основе проводится верификация сведений ЕГРН, взаимодействие с органами местного самоуправления по уточнению характеристик земельных участков, получению недостающих сведений по категории земель и разрешенном использовании.Наличие указанных сведений в ЕГРН дает возможность их получения посредством использования электронных ресурсов, обеспечивает защиту собственности при совершении сделок, реализации инвестиционных проектов, позволит включить в оборот неиспользуемые объекты недвижимости.Совместно с органами исполнительной власти региона и органами местного самоуправления предстоит большая работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и дальнейшему наполнению ЕГРН полными и точными сведениями.