Ленинский районный суд вынес приговор генеральному директору владимирского предприятия. Фирма занимается изготовлением деревянной тары. В строительных вагончиках на территории

Ленинский районный суд вынес приговор генеральному директору владимирского предприятия. Фирма занимается изготовлением деревянной тары. В строительных вагончиках на территории производства обнаружили 9 мигрантов-нелегалов из Узбекистана. Установлено, что руководитель поселил иностранцев в вагончики в 2023 году, прекрасно понимая, что нелегальный труд сэкономит деньги предприятия. Осужденный поставил в помещения кровати и бытовые приборы. Зная, что нужно поставить