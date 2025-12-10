Сотрудники “ЦУГД” продолжают работу по обновлению дорожной инфраструктуры города Владимира. Сегодня специалисты муниципального коммунального предприятия проводят замену

Сотрудники “ЦУГД” продолжают работу по обновлению дорожной инфраструктуры города Владимира. Сегодня специалисты муниципального коммунального предприятия проводят замену светофоров и речевых информаторов на Театральной площади. На более совершенные меняются четыре транспортных и два пешеходных светофора. Новые светофоры более долговечны — они оснащены яркими светодиодами и внешней световой окантовкой, которая позволяет водителям лучше видеть сигналы в тёмное