Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по факту травмирования подростка в Александровском районе. Инцидент, где на

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах проверки по факту травмирования подростка в Александровском районе. Инцидент, где на 15-летнего мальчика упали незакреплённые футбольные ворота, произошёл 3 января на территории дачного кооператива. Напомним, пострадавший был доставлен в больницу. Следственное управление СКР по Владимирской области ранее уже начало процессуальную проверку по данному факту.