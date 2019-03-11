Ученые со всего мира ищут таинственную планету под названием Нибиру. Недавно они объявили о новом открытии: во время поисков исследователи обнаружили небесное тело, которое уже успели назвать самым отдаленным объектом от Солнца.

Ученые со всего мира ищут таинственную планету под названием Нибиру. Недавно они объявили о новом открытии: во время поисков исследователи обнаружили небесное тело, которое уже успели назвать "самым отдаленным объектом от Солнца".Астрономы Скотт Шеппард из Института Карнеги и Чед Труилло из Университета Северной Аризоны ищут таинственную Планету X, которая предположительно находится за Плутоном. За четыре года специалисты обнаружили около 62 объектов. В прошлом году ученые описали два важных космических тела: планету Гоблин и небесный объект FarFarOut (что в переводе с английского языка означает "очень далекий").Как утверждают эксперты, последняя планета находится на расстоянии 130-150 астрономических единиц от Солнца. Размер небесного тела составляет около 400 километров. Исследователи сделали такой вывод, основываясь на яркости объекта. Они добавили, что FarOut "может быть как темного, так и светлого цвета", передает ScientificAmerican.com.Астроном Константин Батыгин уверен, что наблюдения Скотта Шеппарда и Чеда Труилло "расширяют границы". Для поисков они используют революционные технологии, в частности, телескоп Subaru на Гавайских островах."Они могут обнаружить очень отдаленные космические объекты. Небесное тело FarFarOut находится слишком далеко, и вполне вероятно, что оно не будет представлять такой же интерес, как . На данный момент поиск этого объекта является одной из главных астрономических проблем", – заключил он.