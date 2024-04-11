Какие интересные мероприятия ждут владимирцев в День космонавтики? 12 апреля 1961 года на земную...

Какие интересные мероприятия ждут владимирцев в День космонавтики?12 апреля 1961 года на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник с человеком на борту. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире — Международный день полета человека в космос.12 апреля во Владимирском планетарии будет проходить праздничное мероприятие «Космические первопроходцы».В 12.00 на площади возле планетария соберутся учащиеся владимирских школ и жители города. С приветственным словом выступят почетные гости - ветераны космодрома Байконур, затем прозвучит обратный отсчет и на воздушных шарах (в цветах Российского флага) поднимется в небо на специальном тросе (на высоту 10 метров) символическая ракета «Восток».Картонный макет ракеты изготовили ребята из Владимирского технопарка «Кванториум-33».Данная акция, как сообщается, призвана привлечь внимание общественности к памятному событию и первенству России в освоении космоса.После запуска ракеты, юных посетителей планетария ожидает познавательный квест «Космос – далекий и близкий», на котором школьники смогут показать свои знания, проявить смекалку и сообразительность, познакомиться с профессией «космонавт» и полюбоваться звездным небом.Также в этот праздничный день, как сообщает пресс-служба администрации города, экспозиция Владимирского планетария будет дополнена новыми выставочными экспонатами: мини-диорама «Лунная программа СССР (на которой представлены макеты первого в мире советского планетохода «Луноход-1»); автоматическая станция «Луна-2»; фото-коллаж с портретами главного конструктора С.П. Королева и первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина.В 15.00 состоится совместное мероприятие с Российским Обществом «Знание». Перед владимирскими студентами выступит председатель Владимирской общественной организации ветеранов Байконура, Почетный гражданин г. Байконур, Почетный член Русского космического общества Михаил Яшуков на тему «День космонавтики. Первый полёт человека в космос».В субботу 13 апреля (2024 года) во Владимирском планетарии пройдет Семейный день «Звёздный старт!», посвященный Дню космонавтики.Для посетителей подготовлена обширная программа: лекции-сеансы, полнокупольные программы, познавательно-игровая программа «Я готовлюсь стать космонавтом», экскурсии, а также с 12.00 до 15.00 - наблюдение Солнца в телескоп (при условии ясного неба).12 апреля в 18 часов вечера владимирцев ждут и в областной библиотеке для детей и молодежи (проспект Строителей, 23). Там пройдет встреча коллекционеров, посвященная Дню космонавтики. Игорь Толстунов покажет уникальные экземпляры своей коллекции автографов космонавтов, расскажет о своем увлечении и ответит на вопросы гостей. А краевед Александр Корнилов поделится историями о наших земляках, покоривших космос. Завершит вечер увлекательный мастер-класс.Фото:https://vladimir-city.ru/news/main/1159885/