На этой неделе наша страна праздновала День Победы – один из самых значимых исторических праздников. По традиции на Красной площади и в регионах состоялся торжественный Парад Победы и акция Бессмертный полк. Политики и общественные деятели поздравили россиян с 9 Мая. Оппозиция тоже не осталась в стороне, раскритиковав Парад Победы.

На этой неделе наша страна праздновала День Победы – один из самых значимых исторических праздников. По традиции на Красной площади и в регионах состоялся торжественный Парад Победы и акция "Бессмертный полк". Политики и общественные деятели поздравили россиян с 9 Мая. Оппозиция тоже не осталась в стороне, раскритиковав Парад Победы.Так, Алексей Навальный заявил о том, что в детстве якобы каждый год смотрел по телевизору парад, где обязательно присутствовала военная техника. Однако блогеру напомнили, что в советское время крупные ежегодные парады устраивали только 7 ноября. Парад Победы на 9 Мая провели всего четыре раза.Незнание истории также не помешало Навальному назвать Иосифа Сталина вредителем и упырем. Дескать, так о нем отзывался великий маршал Жуков в своих мемуарах. Но это не совсем так.Цитаты действительно взяты из книги полководца, но уже из дополненной версии 1989 года. Тогда "исследователи-разоблачители" добавили около 100 новых страниц, но в оригинале Жуков отзывался о Сталине исключительно положительно.Промолчать о 9 Мая не смог и Михаил Ходорковский, заявивший о том, что Кремль якобы отнял у россиян праздник. По лекалам либеральной оппозиции олигарх пожаловался, что торжественным мероприятиям в День Победы придают слишком большое значение. Максим Виторган и вовсе отменить Парад Победы.Глава так называемого "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов поздравил народ с 9 Мая очень цинично, поменяв строки стихотворения на политические лозунги.Любопытно, что некоторые вообще проигнорировали День Победы, а другие отпраздновали его на европейский лад – 8 мая. Однако как бы либералы не старались дискредитировать 9 Мая, россиян мало волнует то, что они говорят.