В российской столице произошла трагедия. Сообщается, что в квартире на Рублевском шоссе обнаружено тело убитого ребенка. По предварительным данным, с мальчиком расправилась собственная ..

В российской столице произошла трагедия. Сообщается, что в квартире на Рублевском шоссе обнаружено тело убитого ребенка.По предварительным данным, с мальчиком расправилась собственная мать. Полиция приехала в квартиру на Рублевском шоссе по вызову, однако дверь им никто не открыл. Тогда было принято решение вскрыть замок. Когда сотрудники полиции попали внутрь жилища, они обнаружили труп убитого ребенка. Выясняются обстоятельства произошедшего, передает .