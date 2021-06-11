На сайте партии Европейская солидарность появилось гневное сообщение Петра Порошенко.

На сайте партии "Европейская солидарность" появилось гневное сообщение Петра Порошенко.Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что нынешний лидер Незалежной Владимир Зеленский неспособен вернуть на родину граждан, оказавшихся в плену. По его мнению, такое поведение – скотство. Политик отметил, что за годы его правления на территорию, подконтрольную правительству, вернулись почти 3,3 тысячи заложников, а с апреля 2020-го – ноль.Порошенко напомнил, что раньше обмен пленными происходил под контролем Службы безопасности Украины (СБУ), а позже, когда эти вопросы стали решаться на международных площадках, в этот процесс был вовлечен глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук. Петр Алексеевич признался, что пошел на это, потому что "готов говорить хоть с чертом лысым", чтобы вернуть заложников.По мнению экс-президента Украины, нынешние власти лишь используют вопрос пленных, чтобы вести политическую борьбу внутри страны и дискредитировать оппонентов. Петр Алексеевич уверен: Зеленский и его люди перешли "красную линию".Напомним, ранее в партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" : дилетантизм и некомпетентность Зеленского являются приговором Украине. По мнению сторонников бывшего лидера Незалежной, действующему главе государства пора нести ответственность за собственную неуклюжую деятельность и перестать обвинять предшественников.