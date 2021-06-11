В Санкт-Петербурге в рамках экономического форума прошел второй этап чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту. Организаторы мероприятия надеются привлечь к яхтингу как можно больше предпринимателей.

В Санкт-Петербурге в рамках экономического форума прошел второй этап чемпионата бизнес-клубов по парусному спорту. Организаторы мероприятия надеются привлечь к яхтингу как можно больше предпринимателей.Соревнования прошли на спортивных парусных яхтах MX-700. Участие приняли более полусотни предпринимателей, членов ведущих деловых клубов и участников форума.Президент Делового яхт-клуба Борис Болтянский отметил, что бизнес-клубы становятся местами объединения предпринимателей, диалога о своих проблемах. "Где-то это точки встречи малого и среднего бизнеса, где-то хорошо представлен крупный бизнес, госструктуры. Клубам интересно между собой общаться, объединять предпринимательскую повестку", – сказал он.Деловой частью чемпионата стал форум бизнес-клубов. Соревнования под парусом стали спортивной частью мероприятия.В регате участвовали 10 сильнейших объединений предпринимателей. Участники стартовали из центрального яхт-клуба на Петровской косе, сообщает .Яхтинг – это спорт, в котором проявляются лучшие качества, необходимые для командной работы, отметил управляющий партнер MGP Lawyers Станислав Голотвин. "Слаженность, спортивный азарт, дух, умение мобилизовать силы в нужный момент и добиться результата", – перечислил он.Чемпионат бизнес-клубов вовлекает в парус новых представителей российского предпринимательства. Уже сейчас участниками являются бизнес-клуб "Атланты", сообщество выпускников бизнес-школы "Сколково", Московский столичный клуб, Roscongress Sport Club, инвестиционный клуб "Август", представители российских деловых сообществ.Парусные регаты во всем мире давно стали успешной площадкой для нетворкинга. Организаторы чемпионата ставят задачу вовлечь в любительский парус представителей деловых клубов, в том числе без опыта участия в соревнованиях.При участии ведущих бизнес-клубов Санкт-Петербурга в рамках чемпионата прошла дискуссия на тему "Осознанное предпринимательство: самореализация бизнеса в проектах гражданского общества". Участниками стали лидеры и топ-менеджеры российских бизнес-клубов.Первый этап чемпионата бизнес-клубов прошел в акватории Олимпийского парка Сочи в апреле. Финальный, третий этап состоится в сентябре на озере Абрау-Дюрсо.