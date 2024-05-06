Серьезная авария произошла в Собинском районе 5 мая. Водитель автомобиля «Рено Меган» врезался в железный столб. Инцидент случился в селе Ворша на 161 километре трассы М- 7. Госавтоинспекторы

Серьезная авария произошла в Собинском районе 5 мая. Водитель автомобиля «Рено Меган» врезался в железный столб. Инцидент случился в селе Ворша на 161 километре трассы М- 7. Госавтоинспекторы зарегистрировали ДТП 5 мая около 14 часов. За рулем автомобиля находился 20-летний молодой человек. Он получил серьезные травмы. Спасатели выезжали на место аварии и отключали аккумуляторную батарею,