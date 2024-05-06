Владимирские поисковики приехали на места боев Великой Отечественной войны в Угранском районе Смоленской области. Вместе с другими добровольцами им удалось найти останки 8 красноармейцев,

Владимирские поисковики приехали на места боев Великой Отечественной войны в Угранском районе Смоленской области. Вместе с другими добровольцами им удалось найти останки 8 красноармейцев, рассказали в сообществе «Поисковики Владимирщины». Кроме того, удалось найти один солдатский смертный медальон и установить одно имя. Экспедиция завершиться сегодня, 6 мая, церемонией захоронения воинов Красной армии. Прокомментируйте новость у нас