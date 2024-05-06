Во Владимире проходят репетиции праздничного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой...

Во Владимире проходят репетиции праздничного парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войнеГенпрогон - сегодня вечером. Кто примет участие в шествии, расскажет Александр Сыпченко.- Здравствуйте товарищи! Здравия желаем, товарищ гвардии генерал-лейтенант!Командующий 27-й гвардейской ракетной армией Олег Глазунов приветствует участников репетиции парада Победа. По традиции, в ней принимают участие ракетчики, лётчики авиационной эскадрильи, сотрудники силовых ведомств, представители юнармии, кадеты. За подготовкой наблюдают и жители Владимира.Юрий Балабай, зритель, полковник запаса:- Впереди стоят ВКС, это центр подготовки специалистов военной академии. Прохождение торжественного марша, это главное.Виктор Кузнецов, зритель:- 9 мая- это великий праздник, день великой Победы для всей нашей великой необъятной родины.Черная генеральская "волга-кабриолет" объезжает всю колонну и дает старт Параду. Более 250 человек уверенно и гордо чеканят строевой шаг.Парад Победы во Владимире в этом году пройдет в усеченном формате. Но подготовка к праздничному шествию по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проходит по всем правилам.Елена Ермакова, начальник управления культуры администрации города Владимира:- Конечно, работают все службы города. Очень четко распределены все обязанности, потому что праздник - это не только тогда, когда поют, это и какие-то торжественные мероприятия.В репетиции не участвует военная техника, но на параде она обязательно будет, обещают организаторы. Сам праздник по традиции пройдет на площади Победы 9 мая. Также запланированы встречи с ветеранами, концерты военных песен, поэтические вечера в библиотеках и многое другое.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв, "Вести-Владимир"