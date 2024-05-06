48-летний житель Суздальского района убил мужа бывшей, после чего ушел во Владимир, где купил чистую одежду, а испачканную кровью выбросил. Мужчину обвиняют в убийстве и оставлении места

48-летний житель Суздальского района убил мужа бывшей, после чего ушел во Владимир, где купил чистую одежду, а испачканную кровью выбросил. Мужчину обвиняют в убийстве и оставлении места жительства в целях уклонения от административного надзора, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Все произошло в августе 2023 года. 8 числа мужчина пришел в гости к своей бывшей, которая живет