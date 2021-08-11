11.08.2021

2021-08-11 10:05:04

За сутки во Владимирской области выявлено еще 197 случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 11 августа 2021 года лабораторно подтверждено 197 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.



52 случая во Владимире, 21 сл. в Ковровском, 19 сл. в Гусь-Хрустальном, 16 сл. в Муромском, 12 сл. в Суздальском 11 сл. в Вязниковском, 10 сл. в Собинском, 9 сл. в Петушинском, 9 сл. в Юрьев-Польском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Кольчугинском, 6 сл. в Меленковском, 5 сл. в Александровском, 3 сл. в Камешковском, 3 сл. в Гороховецком, 3 сл. в Селивановском, 1 сл. в г. Радужный, 1 сл. в Судогодском. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 45 463 случая заболевания.



10 776 сл. в г. Владимире, 5337 сл. в Гусь-Хрустальном, 4887 сл. о. Муром, 3518 сл. в Ковровском, 2515 сл. в Александровском, 2496 сл. в Петушинском, 1864 сл. в Юрьев-Польском, 1914 сл. в Вязниковском, 1922 сл. в Кольчугинском, 1792 сл. в Суздальском, 1465 сл. в Киржачском, 1463 сл. в Собинском, 1281 сл. в Меленковском, 1053 сл. в Гороховецком, 1046 сл. в Камешковском, 881 сл. в Селивановском, 702 сл. в Судогодском, 551 сл. в г. Радужном