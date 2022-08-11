Фирма обналичила 145 млн рублей.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Контора обналичивала денежные средства.Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, через организацию прогнали 145 млн рублей. Преступный доход превысил 9 млн рублей. Трое участников группы задержаны. Решается вопрос об аресте фигурантов.Полиция проводит обыски по месту нахождения более 10 юрлиц, среди которых строительные компании, а также квартиры подозреваемых. Сотрудниками МВД получены доказательства преступной деятельности.Расследование находится на контроле региональной прокуратуры.