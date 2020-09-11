Если этим летом вам не хватило впечатлений и путешествий, предлагаем осенью выделить две недели на подробное знакомство с красивейшими старинными городами. Плюс в том, что далеко ехать, а тем более лететь на самолете не придется: достаточно сесть в машину и отправиться в путь. Вместе с сервисом OneTwoTrip мы составили подробный маршрут по Золотому кольцу, прибавив к нему несколько интересных локаций.
Если этим летом вам не хватило впечатлений и путешествий, предлагаем осенью выделить две недели на подробное знакомство с красивейшими старинными городами. Плюс в том, что далеко ехать, а тем более лететь на самолете не придется: достаточно сесть в машину и отправиться в путь. Вместе с сервисом OneTwoTrip мы составили подробный маршрут по Золотому кольцу, прибавив к нему несколько интересных локаций.
План
поездки
Продолжительность: 14 дней
Длина маршрута: 1 065 км
Путешествие начинается в Москве. Если у вас
нет автомобиля, можно взять его в аренду – один день обойдется порядка 1 600
рублей.
В Золотое кольцо входят восемь городов —
Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома,
Иваново, Суздаль и Владимир. В целом, уже получается готовый закольцованный
маршрут из Москвы. Но мы советуем добавить в него несколько небольших
симпатичных городков – Углич, Плес и Палех – о которых расскажем в этой статье.
А если есть время и желание, можно еще дополнительно заехать в Рыбинск, Мышкин,
Кинешму, Шую и Гусь-Хрустальный.
Дороги между городами достаточно хорошие, так
что ехать можно на легковом авто. Недостатка в заправках и кафе, в которых
можно перекусить по пути, нет.
Сергиев
Посад
Для старта путешествия лучше всего выбрать
будний день и ехать прямо с утра: так вы, во-первых, не попадёте в пробку на
выезде из города (без неё доехать можно за полтора часа), а во-вторых, получите
больше времени на осмотр Сергиева Посада и окрестностей.
По пути можно заглянуть в красивую усадьбу
Мураново (1 час от Москвы). В XIX веке здесь в летнее время жил великий
российский поэт Федор Тютчев, и сегодня в доме-музее сохранились его вещи. Но
сюда стоит ехать не только ради поэзии: это одна из немногих сохранившихся в
целости и сохранности дворянских усадеб. Проведите пару часов, гуляя по дому и
парку и наслаждаясь тишиной и покоем. Зайти внутрь усадьбы можно только с
экскурсией, открывается музей в 10:00, по понедельникам не работает.
Обедать отправляйтесь в Сергиев Посад, от
Мураново ехать всего полчаса.
Большинство туристов приезжают в город ради
осмотра Троице-Сергиевой лавры – и её действительно стоит увидеть. Внутри стен
более пятидесяти строений, в том числе величественный Троицкий собор, иконы и
фрески для которого писала артель мастеров под руководством Андрея Рублёва.
Именно здесь была создана знаменитая "Троица", которая сейчас хранится в
Третьяковской галерее. Также на территории лавры обязательно нужно зайти в
Успенский собор, в котором можно посмотреть на деревянный гроб, хранивший мощи
Сергия Радонежского.
Нагулявшись по территории лавры, можно
отдохнуть у Келарского пруда, а потом пойти бродить по старым кварталам, в
которых сохранились деревянные домики прошлых веков. Поужинайте в одном из
приглянувшихся кафе, а на ночь отправляйтесь в Переславль-Залесский – в пути
чуть больше часа. Отель в городе можно найти от 1 500 рублей за сутки.
Переславль-Залесский
В симпатичном старинном городке на берегу
Плещеева озера, который помнит ещё Юрия Долгорукова, проведите целый день.
Главное развлечение туристов здесь – ходить по необычным музеям и любоваться
церквями. В Музее утюга посмотрите, какими приспособлениями раньше гладили
одежду, в Музее чайника узнайте о старинных традициях чаепития, а в Музее
паровозов покатайтесь на дрезине. Ещё можно зайти в Музей радио, дом царя
Берендея и музей с интересным названием "Конь в пальто".
Если останется время, отправляйтесь в село
Веськово в двадцати минутах от центра города, где сохранился ботик "Фортуна" из
потешной флотилии Петра I. Музей с судном стоит на возвышении, и по пути туда
открываются отличные виды на Плещеево озеро.
Переночуйте в Переславле, а утром выезжайте в
Ростов. В дороге проведёте чуть меньше часа.
Ростов
Великий и Углич
На осмотр великого и великолепного Ростова у
вас есть целый день. Этот тихий город – один из древнейших в России, первое
упоминание о нём относится к 862 году. Центр туристического притяжения —
белокаменный кремль, в котором снимали несколько сцен из фильма "Иван
Васильевич меняет профессию". Пройдите по галереям и сделайте несколько фотографий
окрестностей – виды открываются очень живописные.
Если в Переславле вы недостаточно насмотрелись
на предметы домашнего быта, зайдите в музей "Русский ветроград" – здесь и
утюги, и прялки, и корыта, и самовары. Или отправляйтесь на корабле по огромному
озеру Неро (если, конечно, погода позволяет).
В качестве сувенира купите шкатулку или
карманное зеркальце со знаменитой ростовской финифтью.
На ночь оставайтесь в Ростове – здесь можно
найти жилье от 1 700 рублей. А утром поезжайте в Углич – город хоть и не входит
официально в Золотое кольцо, но определённо достоин вашего внимания. В дороге
проведёте около часа.
Углич – симпатичный старинный город, который
впервые упоминается в летописях в 1148 году. Здесь очень красивая архитектура и
потрясающие виды на Волгу. Погуляйте по кремлю и посмотрите на церковь,
построенную на месте убийства царевича Дмитрия, пройдите по набережной и
загляните в магазинчике в Торговых рядах – тут можно купить сувениры (выбор
большой – от часов со знаменитого завода "Чайка" до сыра, который тут
производят).
К вечеру выезжайте в Ярославль – от Углича два
часа в пути. Хорошую гостиницу в Ярославле можно найти от 900 рублей.
Ярославль
Ярославль с 2017 года носит звание столицы
Золотого кольца, а в Смутное время он побывал и столицей Руси – правда,
недолго, с апреля по июнь 1612 года.
Достопримечательностей в городе очень много,
за день удастся посмотреть только часть. Центр Ярославля является объектом
всемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите все главные соборы и монастыри,
спуститесь к Стрелке, прогуляйтесь по набережной и полюбуйтесь видом на слияние
Волги и Которосли.
Если хочется еще немного старины, зайдите в
музей "Музыка и время", где хранятся колокола, патефоны и старинные часы. На
Первомайской улице найдите символ города – бронзового медведя, который каждый
час издаёт грозный рык.
Переночуйте в городе. Завтра вас ждёт Кострома
– самая северная точка вашего маршрута, после которой вы постепенно поедете в
сторону Москвы. От Ярославля до Костромы 1 час 20 минут.
Кострома
и Плес
Спокойный и уютный город, основные
достопримечательности которого расположены недалеко Волги, когда-то был
торговым и экономическим центром региона. Здесь множество красивых
архитектурных памятников. Старинный кремль, который стоял на холме над рекой, к
сожалению, не сохранился – он был разрушен в 1934 году, а на его месте сегодня
расположен парк с памятником Ленину (если приглядеться, становится очевидно,
что постамент предназначался для памятника Романовым). Часть соборов кремля
начали восстанавливать в 2016 году.
Погуляйте по набережной, а оттуда поднимитесь
к памятнику Ивану Сусанину – он родился в деревне недалеко от города. Потом
направляйтесь к центральной площади, на которой сходятся все основные улицы.
Зайдите в торговые ряды – здесь стоит приобрести местный сыр и необычную чёрную
четверговую соль.
Ночь проведите в Костроме – отели здесь можно
найти от 1 000 рублей. А утром поезжайте в Плес, дорога туда займет один час.
Плёс тоже официально не входит в Золотое
кольцо, однако не заехать в этот живописнейший город на Волге просто нельзя. Не
зря же Левитан написал тут и в окрестностях более 200 полотен. И с тех пор Плес
изменился несильно: здесь по-прежнему разноцветные деревянные домики спускаются
к реке, а главными составляющими пейзажа остаются река, небо и леса на другом
берегу. В этом умиротворяющем месте вам точно захочется провести весь день, а
мы советуем и переночевать в одном из уютных гостевых домов (цены начинаются от
1 000 рублей).
Иваново
и Палех
Утром переезжайте в Иваново, в пути всего час.
Это самый юный город Золотого кольца – звание он получил только в конце XIX
века, а до того был селом (правда, если верить раскопкам, люди жили тут с XV
века).
Сегодня Иваново – город невест и текстильная
столица России: на местный ситец можно посмотреть в одноименном музее, а
изделия купить в одном из многочисленных магазинчиков. Также интересен Музей
промышленности и искусства (если вы еще не устали разглядывать старинные
предметы, тут можно пополнить свою коллекцию фотографиями вееров, фарфора и часов).
Переночуйте в одном из отелей или гостевых
домов (от 1 000 рублей за сутки), а утром отправляйтесь в следующий городок,
выбивающийся из традиционного маршрута – Палех. В пути 1 час 15 минут.
Палех – даже не город, а поселок городского
типа, который, однако, ведёт свою историю с IX века. Начиная с XVII века это
поселение было одним из центров иконописи, а гораздо позже тут появился особый
местный промысел: после революции художники создали артель, которая занималась
росписью по дереву, и быстро выработали узнаваемый стиль. Сегодня шкатулка или
другая вещица с миниатюрной палехской росписью – обязательный сувенир, который
нужно привезти из города. А о развитии творчества вам подробно расскажет
экскурсовод в Государственном музее палехского искусства.
Нагулявшись по городу и выбрав подарки
переезжайте в Суздаль (1 час 40 минут в пути). Ночевать будете там – выбор
отелей больше. Цены начинаются от 1 500 рублей за ночь.
Суздаль
Даже человек, совершенно не интересующийся
историей, легко определит, что городу много лет. Здесь отлично сохранилась
застройка прошлых веков – от Суздальского кремля, которому больше тысячи лет,
до памятников деревянного зодчества, которые собраны в музее под открытым
небом.
Город можно обойти пешком за час, но вы точно потратите
больше времени, потому что сложно не заходить в каждую церковь на пути – все
они очень красивые. Усложним задание: поднимитесь на Преподобенскую колокольню
и попробуйте сосчитать все церковки, которые видите.
Выделите время, чтобы доехать до Кидекши —
маленькой деревеньке всего в 10 минутах на машине. Здесь сохранилась церковь
Бориса и Глеба – самый первый белокаменный храм Северо-Восточной Руси. На
ночёвку возвращайтесь в Суздаль, а с утра поезжайте в последний пункт
назначения на маршруте – Владимир. Ехать чуть меньше часа.
Владимир
Во Владимире предлагаем расслабиться и
остаться на пару дней – путешествие получилось таким насыщенным, что от него
может понадобиться отдых. В первый день погуляйте по городу, любуясь
памятниками белокаменного зодчества. В красивейшем Успенском монастыре
сохранились фрески Андрея Рублева, а барельефы на фасадах Дмитриевского собора
хочется рассматривать очень долго, отыскивая всех мифологических существ. Ну и
просто погуляйте по городу, фотографируя деревянные жилые дома и дворянские
особняки. А если погода хорошая, проводите закат на смотровой площадке.
На второй день съездите в окрестности города —
здесь в деревне Боголюбово расположен один из самых красивых русских храмов,
легкая и изящная церковь Покрова на Нерли. Идти придется пешком через поле, так
что сверьтесь с прогнозом погоды.
На ночевку можно вернуться во Владимир или
поехать в сторону Москвы и остановиться в одном из домов отдыха с баней. Цены
на такие варианты начинаются от 5 000 рублей за ночь, но вы это честно
заслужили. Тем более что отрезок от города до столицы самый длинный за всё
путешествие – в пути 3 часа.