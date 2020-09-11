Если этим летом вам не хватило впечатлений и путешествий, предлагаем осенью выделить две недели на подробное знакомство с красивейшими старинными городами. Плюс в том, что далеко ехать, а тем более лететь на самолете не придется: достаточно сесть в машину и отправиться в путь. Вместе с сервисом OneTwoTrip мы составили подробный маршрут по Золотому кольцу, прибавив к нему несколько интересных локаций.

Если этим летом вам не хватило впечатлений и путешествий, предлагаем осенью выделить две недели на подробное знакомство с красивейшими старинными городами. Плюс в том, что далеко ехать, а тем более лететь на самолете не придется: достаточно сесть в машину и отправиться в путь. Вместе с сервисом OneTwoTrip мы составили подробный маршрут по Золотому кольцу, прибавив к нему несколько интересных локаций.ПланпоездкиПродолжительность: 14 днейДлина маршрута: 1 065 кмПутешествие начинается в Москве. Если у васнет автомобиля, можно взять его в аренду – один день обойдется порядка 1 600рублей.В Золотое кольцо входят восемь городов —Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома,Иваново, Суздаль и Владимир. В целом, уже получается готовый закольцованныймаршрут из Москвы. Но мы советуем добавить в него несколько небольшихсимпатичных городков – Углич, Плес и Палех – о которых расскажем в этой статье.А если есть время и желание, можно еще дополнительно заехать в Рыбинск, Мышкин,Кинешму, Шую и Гусь-Хрустальный.Дороги между городами достаточно хорошие, такчто ехать можно на легковом авто. Недостатка в заправках и кафе, в которыхможно перекусить по пути, нет.СергиевПосадДля старта путешествия лучше всего выбратьбудний день и ехать прямо с утра: так вы, во-первых, не попадёте в пробку навыезде из города (без неё доехать можно за полтора часа), а во-вторых, получитебольше времени на осмотр Сергиева Посада и окрестностей.По пути можно заглянуть в красивую усадьбуМураново (1 час от Москвы). В XIX веке здесь в летнее время жил великийроссийский поэт Федор Тютчев, и сегодня в доме-музее сохранились его вещи. Носюда стоит ехать не только ради поэзии: это одна из немногих сохранившихся вцелости и сохранности дворянских усадеб. Проведите пару часов, гуляя по дому ипарку и наслаждаясь тишиной и покоем. Зайти внутрь усадьбы можно только сэкскурсией, открывается музей в 10:00, по понедельникам не работает.Обедать отправляйтесь в Сергиев Посад, отМураново ехать всего полчаса.Большинство туристов приезжают в город радиосмотра Троице-Сергиевой лавры – и её действительно стоит увидеть. Внутри стенболее пятидесяти строений, в том числе величественный Троицкий собор, иконы ифрески для которого писала артель мастеров под руководством Андрея Рублёва.Именно здесь была создана знаменитая "Троица", которая сейчас хранится вТретьяковской галерее. Также на территории лавры обязательно нужно зайти вУспенский собор, в котором можно посмотреть на деревянный гроб, хранивший мощиСергия Радонежского.Нагулявшись по территории лавры, можноотдохнуть у Келарского пруда, а потом пойти бродить по старым кварталам, вкоторых сохранились деревянные домики прошлых веков. Поужинайте в одном изприглянувшихся кафе, а на ночь отправляйтесь в Переславль-Залесский – в путичуть больше часа. Отель в городе можно найти от 1 500 рублей за сутки.Переславль-ЗалесскийВ симпатичном старинном городке на берегуПлещеева озера, который помнит ещё Юрия Долгорукова, проведите целый день.Главное развлечение туристов здесь – ходить по необычным музеям и любоватьсяцерквями. В Музее утюга посмотрите, какими приспособлениями раньше гладилиодежду, в Музее чайника узнайте о старинных традициях чаепития, а в Музеепаровозов покатайтесь на дрезине. Ещё можно зайти в Музей радио, дом царяБерендея и музей с интересным названием "Конь в пальто".Если останется время, отправляйтесь в селоВеськово в двадцати минутах от центра города, где сохранился ботик "Фортуна" изпотешной флотилии Петра I. Музей с судном стоит на возвышении, и по пути тудаоткрываются отличные виды на Плещеево озеро.Переночуйте в Переславле, а утром выезжайте вРостов. В дороге проведёте чуть меньше часа.РостовВеликий и УгличНа осмотр великого и великолепного Ростова увас есть целый день. Этот тихий город – один из древнейших в России, первоеупоминание о нём относится к 862 году. Центр туристического притяжения —белокаменный кремль, в котором снимали несколько сцен из фильма "ИванВасильевич меняет профессию". Пройдите по галереям и сделайте несколько фотографийокрестностей – виды открываются очень живописные.Если в Переславле вы недостаточно насмотрелисьна предметы домашнего быта, зайдите в музей "Русский ветроград" – здесь иутюги, и прялки, и корыта, и самовары. Или отправляйтесь на корабле по огромномуозеру Неро (если, конечно, погода позволяет).В качестве сувенира купите шкатулку иликарманное зеркальце со знаменитой ростовской финифтью.На ночь оставайтесь в Ростове – здесь можнонайти жилье от 1 700 рублей. А утром поезжайте в Углич – город хоть и не входитофициально в Золотое кольцо, но определённо достоин вашего внимания. В дорогепроведёте около часа.Углич – симпатичный старинный город, которыйвпервые упоминается в летописях в 1148 году. Здесь очень красивая архитектура ипотрясающие виды на Волгу. Погуляйте по кремлю и посмотрите на церковь,построенную на месте убийства царевича Дмитрия, пройдите по набережной изагляните в магазинчике в Торговых рядах – тут можно купить сувениры (выборбольшой – от часов со знаменитого завода "Чайка" до сыра, который тутпроизводят).К вечеру выезжайте в Ярославль – от Углича двачаса в пути. Хорошую гостиницу в Ярославле можно найти от 900 рублей.ЯрославльЯрославль с 2017 года носит звание столицыЗолотого кольца, а в Смутное время он побывал и столицей Руси – правда,недолго, с апреля по июнь 1612 года.Достопримечательностей в городе очень много,за день удастся посмотреть только часть. Центр Ярославля является объектомвсемирного наследия ЮНЕСКО. Осмотрите все главные соборы и монастыри,спуститесь к Стрелке, прогуляйтесь по набережной и полюбуйтесь видом на слияниеВолги и Которосли.Если хочется еще немного старины, зайдите вмузей "Музыка и время", где хранятся колокола, патефоны и старинные часы. НаПервомайской улице найдите символ города – бронзового медведя, который каждыйчас издаёт грозный рык.Переночуйте в городе. Завтра вас ждёт Кострома– самая северная точка вашего маршрута, после которой вы постепенно поедете всторону Москвы. От Ярославля до Костромы 1 час 20 минут.Костромаи ПлесСпокойный и уютный город, основныедостопримечательности которого расположены недалеко Волги, когда-то былторговым и экономическим центром региона. Здесь множество красивыхархитектурных памятников. Старинный кремль, который стоял на холме над рекой, ксожалению, не сохранился – он был разрушен в 1934 году, а на его месте сегоднярасположен парк с памятником Ленину (если приглядеться, становится очевидно,что постамент предназначался для памятника Романовым). Часть соборов кремляначали восстанавливать в 2016 году.Погуляйте по набережной, а оттуда поднимитеськ памятнику Ивану Сусанину – он родился в деревне недалеко от города. Потомнаправляйтесь к центральной площади, на которой сходятся все основные улицы.Зайдите в торговые ряды – здесь стоит приобрести местный сыр и необычную чёрнуючетверговую соль.Ночь проведите в Костроме – отели здесь можнонайти от 1 000 рублей. А утром поезжайте в Плес, дорога туда займет один час.Плёс тоже официально не входит в Золотоекольцо, однако не заехать в этот живописнейший город на Волге просто нельзя. Незря же Левитан написал тут и в окрестностях более 200 полотен. И с тех пор Плесизменился несильно: здесь по-прежнему разноцветные деревянные домики спускаютсяк реке, а главными составляющими пейзажа остаются река, небо и леса на другомберегу. В этом умиротворяющем месте вам точно захочется провести весь день, амы советуем и переночевать в одном из уютных гостевых домов (цены начинаются от1 000 рублей).Ивановои ПалехУтром переезжайте в Иваново, в пути всего час.Это самый юный город Золотого кольца – звание он получил только в конце XIXвека, а до того был селом (правда, если верить раскопкам, люди жили тут с XVвека).Сегодня Иваново – город невест и текстильнаястолица России: на местный ситец можно посмотреть в одноименном музее, аизделия купить в одном из многочисленных магазинчиков. Также интересен Музейпромышленности и искусства (если вы еще не устали разглядывать старинныепредметы, тут можно пополнить свою коллекцию фотографиями вееров, фарфора и часов).Переночуйте в одном из отелей или гостевыхдомов (от 1 000 рублей за сутки), а утром отправляйтесь в следующий городок,выбивающийся из традиционного маршрута – Палех. В пути 1 час 15 минут.Палех – даже не город, а поселок городскоготипа, который, однако, ведёт свою историю с IX века. Начиная с XVII века этопоселение было одним из центров иконописи, а гораздо позже тут появился особыйместный промысел: после революции художники создали артель, которая занималасьросписью по дереву, и быстро выработали узнаваемый стиль. Сегодня шкатулка илидругая вещица с миниатюрной палехской росписью – обязательный сувенир, которыйнужно привезти из города. А о развитии творчества вам подробно расскажетэкскурсовод в Государственном музее палехского искусства.Нагулявшись по городу и выбрав подаркипереезжайте в Суздаль (1 час 40 минут в пути). Ночевать будете там – выборотелей больше. Цены начинаются от 1 500 рублей за ночь.СуздальДаже человек, совершенно не интересующийсяисторией, легко определит, что городу много лет. Здесь отлично сохраниласьзастройка прошлых веков – от Суздальского кремля, которому больше тысячи лет,до памятников деревянного зодчества, которые собраны в музее под открытымнебом.Город можно обойти пешком за час, но вы точно потратитебольше времени, потому что сложно не заходить в каждую церковь на пути – всеони очень красивые. Усложним задание: поднимитесь на Преподобенскую колокольнюи попробуйте сосчитать все церковки, которые видите.Выделите время, чтобы доехать до Кидекши —маленькой деревеньке всего в 10 минутах на машине. Здесь сохранилась церковьБориса и Глеба – самый первый белокаменный храм Северо-Восточной Руси. Наночёвку возвращайтесь в Суздаль, а с утра поезжайте в последний пунктназначения на маршруте – Владимир. Ехать чуть меньше часа.ВладимирВо Владимире предлагаем расслабиться иостаться на пару дней – путешествие получилось таким насыщенным, что от негоможет понадобиться отдых. В первый день погуляйте по городу, любуясьпамятниками белокаменного зодчества. В красивейшем Успенском монастыресохранились фрески Андрея Рублева, а барельефы на фасадах Дмитриевского соборахочется рассматривать очень долго, отыскивая всех мифологических существ. Ну ипросто погуляйте по городу, фотографируя деревянные жилые дома и дворянскиеособняки. А если погода хорошая, проводите закат на смотровой площадке.На второй день съездите в окрестности города —здесь в деревне Боголюбово расположен один из самых красивых русских храмов,легкая и изящная церковь Покрова на Нерли. Идти придется пешком через поле, такчто сверьтесь с прогнозом погоды.На ночевку можно вернуться во Владимир илипоехать в сторону Москвы и остановиться в одном из домов отдыха с баней. Ценына такие варианты начинаются от 5 000 рублей за ночь, но вы это честнозаслужили. Тем более что отрезок от города до столицы самый длинный за всёпутешествие – в пути 3 часа.