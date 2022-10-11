Крупное ДТП с участием большегрузов произошло накануне вечером в Петушинском районе. Как мы уже...

Крупное ДТП с участием большегрузов произошло накануне вечером в Петушинском районе. Как мы уже рассказывали, на трассе М-7 в районе поворота на поселок Вольгинский столкнулись сразу три фуры.По предварительным данным регионального ГИБДД, 42-летний водитель грузовика «МАН» въехал в попутный большегруз «Вольво», тот, в свою очередь, догнал стоявшего впереди дальнобойщика на «Мерседесе». Предполагаемому виновнику ДТП понадобилась помощь спасателей, его зажало в кабине. Авария спровоцировала многокилометровую пробку.