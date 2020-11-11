Водитель иномарки спровоцировал смертельное ДТП с двумя погибшими, но сам остался жив. В Петушинском районе произошла страшная авария с участием автобуса и двух автомобилей. По

Водитель иномарки спровоцировал смертельное ДТП с двумя погибшими, но сам остался жив. В Петушинском районе произошла страшная авария с участием автобуса и двух автомобилей. По предварительной информации, 42-летний водитель “Фиата”, двигавшийся в сторону Владимира, наехал на припаркованную на дороге “Ладу”. От удара жигули отбросило в стоящий впереди автобус. В результате столкновения все три транспортных средства