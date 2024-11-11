На территории региона не было атак.

Жители Владимирской области заметили в небе беспилотник.Инцидент произошел в воскресенье, 10 ноября. Пользователи сообщили информацию в специальном приложении РАДАР.НФ.Однако в Министерстве обороны РФ указали, что попыток атаковать Владимирскую область не было. Как указали в отделении Народного фронта, БПЛА мог совершать пролет в небе над регионом.Специальным приложением во Владимирской области пользуются больше пяти тысяч жителей.Напомним, что в октябре жители , который сбил вражеский беспилотник над территорией региона