Юный вратарь футбольной команды «Рекорд» из Александрова, Дмитрий Никитин, был удостоен престижной награды «Наша надежда». Церемония вручения состоялась в Музее спорта Минспорта РФ в

Юный вратарь футбольной команды «Рекорд» из Александрова, Дмитрий Никитин, был удостоен престижной награды «Наша надежда». Церемония вручения состоялась в Музее спорта Минспорта РФ в рамках подведения итогов футбольной премии «Джентльмен года». Об этом поделились в Минспорта области. Эта награда вручается перспективным молодым футболистам. В этом году команда Дмитрия, «Рекорд», одержала победу в старейшем турнире детской