Во Владимирской области с 1 апреля 2023 года в период половодья вводятся ограничения для проезда...
Во Владимирской области с 1 апреля 2023 года в период половодья вводятся ограничения для проезда большегрузов.
В 2023 году ограничение будет действовать с 1 апреля и до конца месяца, сообщает Министерство транспорта Владимирской области
Для четырех автодорог допускается предельная нагрузка на ось восемь тонн:
- Владимир-Муром-Арзамас, в том числе подъезд к д.Бараки
- Муром-Ярославль-Вологда-Архангельск (в границах Владимирской области)
- Малышево-Красная Горбатка
На 23 автодорогах допустимая нагрузка составит шесть тонн:
- Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский
- Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики
- Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма
- Муром-«Волга»
- Касимов-Муром-Нижний Новгород
- Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-«Волга»
- Камешково-Ляховицы-Суздаль
- Дубки-Киржач
- Кольчугино-Киржач
- Покров-Новоселово-Киржач
- Бетонка-Черново
На остальных дорогах ограничение предельной нагрузки на ось составит четыре тонны
Фото pxfuel.com