Во Владимирской области с 1 апреля 2023 года в период половодья вводятся ограничения для проезда...

Во Владимирской области с 1 апреля 2023 года в период половодья вводятся ограничения для проезда большегрузов.В 2023 году ограничение будет действовать с 1 апреля и до конца месяца, сообщает Министерство транспорта Владимирской областиДля четырех автодорог допускается предельная нагрузка на ось восемь тонн:- Владимир-Муром-Арзамас, в том числе подъезд к д.Бараки- Муром-Ярославль-Вологда-Архангельск (в границах Владимирской области)- Малышево-Красная ГорбаткаНа 23 автодорогах допустимая нагрузка составит шесть тонн:- Владимир-Юрьев-Польский-Переславль-Залесский- Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики- Сенинские Дворики-Ковров-Шуя-Кинешма- Муром-«Волга»- Касимов-Муром-Нижний Новгород- Ковров-Красная Грива-Сельцо-Мстера-«Волга»- Камешково-Ляховицы-Суздаль- Дубки-Киржач- Кольчугино-Киржач- Покров-Новоселово-Киржач- Бетонка-ЧерновоНа остальных дорогах ограничение предельной нагрузки на ось составит четыре тонныФото pxfuel.com