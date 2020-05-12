12.05.2020

2020-05-12 12:35:04

Из Струнинской больницы уволились 40 медработников

В связи с распространением через СМИ недостоверной информации о кадровой ситуации в больнице Струнино пресс-служба областной администрации опубликовала комментарий главврача Александровской районной больницы Эммануила Здановского о положении дел в этом учреждении по состоянию на 11 мая.

В настоящее время в Струнино медицинская помощь оказывается населению в отделении скорой медицинской помощи и во взрослой поликлинике. Детей обслуживает Александровская районная детская больница. Стационарные отделения, оказывающие плановую медпомощь, по распоряжению Роспотребнадзора закрыты для приёма пациентов на период пандемии новой коронавирусной инфекции. Вся экстренная и неотложная госпитализация производится в отделения, расположенные в больничном городке Александрова.

Для работы в развёрнутом на базе Карабановской больницы инфекционном госпитале возникла необходимость задействовать большое количество сотрудников. Туда привлечены медицинские и немедицинские кадры всех подразделений Александровской райбольницы.

Врачебному, среднему и младшему медицинскому, а также немедицинскому персоналу стационарных подразделений Струнинской больницы было предложено временно перейти в другие подразделения, в том числе в инфекционный госпиталь. Со стороны работодателя, помимо гарантированных выплат, была обеспечена доставка на работу и с работы, по необходимости проживание в гостинице, бесплатное питание.

Однако значительная часть медицинских сестёр и санитарок, а также немедицинских работников предпочла уволиться, сославшись на боязнь заболеть и тяжёлые условия труда. Некоторые высвободившиеся от приостановки плановой помощи сотрудники привлечены для работы в Струнинской поликлинике, но число их невелико в силу отсутствия вакантных мест.

В больнице до начала пандемии работало 1185 человек, на сегодняшний день – 1145 человек. За истекшее с начала апреля время наибольшее количество сотрудников покинуло больницу по собственному желанию, указав в качестве причин нездоровье и пенсионный возраст, что делает невозможным, по их мнению, дальнейшую работу в медорганизации в условиях пандемии.

Среди уволившихся основную часть составляют уборщики служебных помещений, буфетчицы, медсёстры. Вместе с тем есть и 6 врачей: четверо из них давно достигли пенсионного возраста (одному из врачей 79 лет), один являлся совместителем и фактически не принимал участия в жизни больницы и ещё один врач-терапевт уволился без очевидной для работодателя причины.

В беседах с этими специалистами главврачу и заведующему поликлиникой в качестве основных причин назывались значительное увеличение нагрузки на фоне пандемии, усталость от постоянного вмешательства в дела больницы членов вневедомственной комиссии по здравоохранению в городе Струнино, а также боязнь подвергнуть себя заражению коронавирусной инфекцией на фоне множества хронических заболеваний.

Вместе с тем, по окончании пандемии, плановая помощь в Струнинской больнице вновь будет развёрнута. Сотрудники, задействованные в других подразделениях, вернутся на свои постоянные рабочие места. Вакансии, образовавшиеся после ухода специалистов на пенсию по возрасту, заполняются врачами и медсёстрами молодого поколения при содействии центра привлечения кадров Департамента здравоохранения, а также медицинского колледжа.