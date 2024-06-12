Владимирцам рассказали, стоит ли покупать экопродукты Производители повышают продажи, используя...

Владимирцам рассказали, стоит ли покупать экопродуктыПроизводители повышают продажи, используя модную маркировку. В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» рассказали, чем отличаются экопродукты, и полезны ли они на самом деле.«Эко»Такая маркировка означает, что в ходе производства, транспортировки, хранения, использования или утилизации товара не наносится вред окружающей среде. Таким образом, покупая эко-продукцию, вы выбираете товар, безопасный для природы, но не обязательно - для потребителя.«Био»Приставка допустима на продукции переработки молока, обогащенный пробиотиками и/или пребиотиками. Это указано в ГОСТе Р 52738-2007 «Молоко и продукты переработки молока. Термины и определения».То есть только обогащенные полезными микроорганизмами (или специальными веществами, стимулирующими собственную микрофлору) молочные продукты могут иметь маркировку «био». Все остальное – лишь маркетинговый ход производителей.«Органик»Этот знак дает покупателям гарантию безопасности. В таком продукте действительно нет пестицидов, антибиотиков, красителей и это проверено аккредитованным центром по сертификации.Однако получить такую маркировку непросто. С 2020 года вступил в силу Закон об органической (экологически чистой) продукции – Федеральный закон от 03.08.2018 N280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».Отметим, что закон относится только к российским товарам. Отечественные компании-изготовители, не получившие сертификат соответствия, не смогут разместить на продукции российский единый знак соответствия. Но смогут, как и ранее, беспрепятственно реализовывать свою продукцию в торговых точках, маркируя ее международным знаком.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений