Двое подозреваемых арестованы.

В одном из частных домов в деревне Марочково Петушинского района двое мужчин оборудовали нарколабораторию.«Они выращивали коноплю, а потом производили из неё марихуану на продажу через «закладки», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Злоумышленники задержаны. Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ.Расследование дела продолжается.Напомним, что ранее мы писали о по производству синтетических наркотиков.