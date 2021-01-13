Водителю самосвала, который врезался в колонну военных автобусов в Подмосковье, избрали меру пресечения. Красногорский суд отправил 26-летнего молодого человека, уроженца Владимирской

Водителю самосвала, который врезался в колонну военных автобусов в Подмосковье, избрали меру пресечения. Красногорский суд отправил 26-летнего молодого человека, уроженца Владимирской области, в СИЗО на 2 месяца. Об этом сообщают московские полицейские. В отношении водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть нескольких человек. По этой статье ему грозит до 7 лет