Предельный единый тариф на 2021 год установлен в размере 510,97 рублей за 1 куб. м.

Департамент цен и тарифов Владимирской области пересмотрел значение предельного единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в зоне деятельности №2 – ООО «Биотехнологии». К уровню декабря 2020 года предельный единый тариф снизится на 8 процентов.По итогам проведённой экспертизы экономической обоснованности представленных организацией материалов решено установить предельный единый тариф на 2021 год в размере 510,97 рублей за 1 куб. м.Основными причинами для этого снижения послужило исключение из необходимой валовой выручки предприятия на 2021 год расходов на обработку ТКО в связи с отменой тарифа ООО «Мусороперегрузочная станция». Кроме того, снижены расходы на захоронение твёрдых коммунальных отходов ООО «СпецТехАвто».Таким образом, с 1 января 2021 года для граждан, проживающих в зоне деятельности регионального оператора ООО «Биотехнологии» (города Владимир, Ковров, Радужный, Вязниковский, Гороховецкий, Камешковский, Ковровский, Суздальский и Судогодский районы), плата за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами будет также снижена и составит: