Статистику ДТП во Владимирской области с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года опубликовало УМВД по региону. За указанный период на территории региона случилось 50 дорожных аварий, в которых 2

Статистику ДТП во Владимирской области с 30 декабря 2025 года по 11 января 2026 года опубликовало УМВД по региону. За указанный период на территории региона случилось 50 дорожных аварий, в которых 2 человека погибли и 70 человек получили ранения различной степени тяжести. Полицейские оформили 825 происшествий с материальным ущербом. Чаще всего водители не учитывали неблагоприятные