Несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду на Западе, жители европейских стран положительно относятся к президенту Владимиру Путину, заявил немецкий журналист Герхард Гнаук. Слова корреспондента вызвали вспышку гнева у беспокойных украинцев.
Несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду на Западе, жители европейских стран положительно относятся к президенту Владимиру Путину, заявил немецкий журналист Герхард Гнаук. Слова корреспондента вызвали вспышку гнева у беспокойных украинцев.
К Владимиру Путину европейцы относятся хорошо, а вот главу
Белого дома Дональда Трампа считают "плохим ковбоем", отметил Гнаук.
Журналист является корреспондентом влиятельного немецкого издания "Frankfurter
Allgemeine Zeitung".
По его словам, у простых немцев, французов и других народов
Европы действительно немало симпатий к России и Владимиру Путину. "Я бы
даже сказал, что они возросли", – заявил корреспондент в эфире украинского
YouTube-канала "UkrLife TV".
Глава российского государства в глазах европейцев выгодно
отличается от президента США Дональда Трампа, которого жители Старого Света
воспринимают в негативном образе лихого ковбоя. "Так что для Путина это
выгодная ситуация", – резюмировал немецкий журналист.
Украинцы нервно отреагировали на слова Гнаука и принялись
отпускать язвительные комментарии в адрес корреспондента. Одни призвали
"дать ему галоперидола", другие упрекнули журналиста в отсутствии
логики и аргументов, третьи и вовсе призвали его говорить по-немецки,
"чтобы не было заметно, что дурак-дураком".
Другие комментаторы подвергли сомнению заявление Гнаука о
том, что в Германии Трампа боятся больше, чем . "В Германии знают,
что Трампа переизберут, а Путин будет до гробовой доски", – пояснил пользователь
Сети Ivan KOVAL.
Украинцы внимательно следят чуть ли не за каждым шагом
российского лидера и не упускают возможности отпустить в его адрес ехидные и
оскорбительные комментарии. Дошло до того, что СМИ Незалежной подвергли
сомнениям рассказ о боевом прошлом его отца – Владимира Спиридоновича.