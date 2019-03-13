Несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду на Западе, жители европейских стран положительно относятся к президенту Владимиру Путину, заявил немецкий журналист Герхард Гнаук. Слова корреспондента вызвали вспышку гнева у беспокойных украинцев.

Несмотря на оголтелую антироссийскую пропаганду на Западе, жители европейских стран положительно относятся к президенту Владимиру Путину, заявил немецкий журналист Герхард Гнаук. Слова корреспондента вызвали вспышку гнева у беспокойных украинцев.К Владимиру Путину европейцы относятся хорошо, а вот главуБелого дома Дональда Трампа считают "плохим ковбоем", отметил Гнаук.Журналист является корреспондентом влиятельного немецкого издания "FrankfurterAllgemeine Zeitung".По его словам, у простых немцев, французов и других народовЕвропы действительно немало симпатий к России и Владимиру Путину. "Я быдаже сказал, что они возросли", – заявил корреспондент в эфире украинскогоYouTube-канала "UkrLife TV".Глава российского государства в глазах европейцев выгодноотличается от президента США Дональда Трампа, которого жители Старого Светавоспринимают в негативном образе лихого ковбоя. "Так что для Путина этовыгодная ситуация", – резюмировал немецкий журналист.Украинцы нервно отреагировали на слова Гнаука и принялисьотпускать язвительные комментарии в адрес корреспондента. Одни призвали"дать ему галоперидола", другие упрекнули журналиста в отсутствиилогики и аргументов, третьи и вовсе призвали его говорить по-немецки,"чтобы не было заметно, что дурак-дураком".Другие комментаторы подвергли сомнению заявление Гнаука отом, что в Германии Трампа боятся больше, чем . "В Германии знают,что Трампа переизберут, а Путин будет до гробовой доски", – пояснил пользовательСети Ivan KOVAL.Украинцы внимательно следят чуть ли не за каждым шагомроссийского лидера и не упускают возможности отпустить в его адрес ехидные иоскорбительные комментарии. Дошло до того, что СМИ Незалежной подверглисомнениям рассказ о боевом прошлом его отца – Владимира Спиридоновича.