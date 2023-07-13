В центре Владимира 43 дома остались без мусорных контейнеров.
Жители исторического центра...
В центре Владимира 43 дома остались без мусорных контейнеров.
Жители исторического центра Владимира хватились мусорных контейнеров. Жильцы сорока трех домов на улицах Ново- и Старо-Гончарной пожаловались, что регоператор в последний раз вывез отходы вместе с баками и больше там не появлялся.
Люди были вынуждены складировать пакеты с мусором на привычное место, поскольку ближайшие контейнеры находятся почти в полукилометре от их домов и не рассчитана на такое количество отходов. В результате образовалась огромная свалка. На проблему обратили внимание активисты ОНФ. А после звонка в горадминистрацию - и представители мусоровывозящей компании. Контейнеры пообещали вернуть на место. Зачем их вывозили - не понятно.
Наталья Сергеева, жительница улицы Старо-Гончарной:
- У нас все звонили, кому, что сказали. То ли "Биотехнологии" это сами увезли, то администрация, то ли по распоряжению директора стадиона. Не знаю точно.
Алексей Мокеев, член штаба регионального отделения Народного фронта:
- Со слов жителей, бегают крысы огромные, бегают бездомные собаки, всё это растаскивают по всей улице. Мы вот сейчас здесь находимся, и это невозможно. Здесь ужасное зловоние, просто зловоние.