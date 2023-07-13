В центре Владимира 43 дома остались без мусорных контейнеров. Жители исторического центра...

В центре Владимира 43 дома остались без мусорных контейнеров.Жители исторического центра Владимира хватились мусорных контейнеров. Жильцы сорока трех домов на улицах Ново- и Старо-Гончарной пожаловались, что регоператор в последний раз вывез отходы вместе с баками и больше там не появлялся.Люди были вынуждены складировать пакеты с мусором на привычное место, поскольку ближайшие контейнеры находятся почти в полукилометре от их домов и не рассчитана на такое количество отходов. В результате образовалась огромная свалка. На проблему обратили внимание активисты ОНФ. А после звонка в горадминистрацию - и представители мусоровывозящей компании. Контейнеры пообещали вернуть на место. Зачем их вывозили - не понятно.Наталья Сергеева, жительница улицы Старо-Гончарной:- У нас все звонили, кому, что сказали. То ли "Биотехнологии" это сами увезли, то администрация, то ли по распоряжению директора стадиона. Не знаю точно.Алексей Мокеев, член штаба регионального отделения Народного фронта:- Со слов жителей, бегают крысы огромные, бегают бездомные собаки, всё это растаскивают по всей улице. Мы вот сейчас здесь находимся, и это невозможно. Здесь ужасное зловоние, просто зловоние.