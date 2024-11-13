27-летнего ковровчанина обвиняют в избиении 14-летнего подростка. Как поделились в Следкоме, драка произошла 21 июля вечером. Обвиняемый вместе с приятелями распивал алкоголь на улице

27-летнего ковровчанина обвиняют в избиении 14-летнего подростка. Как поделились в Следкоме, драка произошла 21 июля вечером. Обвиняемый вместе с приятелями распивал алкоголь на улице Грибоедова. Рядом в магазин зашла компания из шести подростков. Потерпевшему показалось, что фигурант пошутил над его другом, и он толкнул обвиняемого в спину. Из пресс-релиза Следкома области Разозленный фигурант в ответ