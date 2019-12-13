Модель крупно опозорилась. Виктория Лопырева похвасталась снимками из Парижа, но пользователи Сети обвинили ее в неудачном использовании фотошопа.

Модель крупно опозорилась. Виктория Лопырева похвасталась снимками изПарижа, но пользователи Сети обвинили ее в неудачном использовании фотошопа.Светскаяльвица отдыхает с мужем Игорем Булатовым в столице Франции. Эффектнымифотографиями на фоне Эйфелевой башни она поделилась в своем "Инстаграм".Однако фолловеры решили, что Виктория Лопырева перестаралась с обработкойкадров.Наснимках знаменитость стоит, наклонившись, демонстрируя округлившуюся пятуюточку. Подписчики заметили, что попа модели "поплыла". "Вика неудачноотфотошопила зад. Он у нее немножко пошел волнами. Море волнуется раз, мореволнуется два, море волнуется три. Попа Лопыревой расти", – разнесли звездуавторы телеграм-канала "НеМалахов"."Может,зад у Вики просто рыхлый?" – съехидничали интернет-пользователи. При этом они вспомнили,что на днях модель задавалась вопросом, какое место у женщины важнее —грудь или попа. В связи с этим посоветовали перестать переживать и подправить себе "тыл" упластического хирурга.10 Дек 2019 в 6:57 PSTНеменее горячо обсуждают в Сети и скандал между моделью и Ксенией Собчак. Ранее светскиельвицы "надавали тумаков" друг другу в соцсети. Телеведущая обвинила в том, что та вышла замуж за бизнесмена Булатова по расчету. Новоиспеченная жена предпринимателя ответила, что не уважаетжурналистку.