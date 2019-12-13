Модель крупно опозорилась. Виктория Лопырева похвасталась снимками из
Парижа, но пользователи Сети обвинили ее в неудачном использовании фотошопа.
Модель крупно опозорилась. Виктория Лопырева похвасталась снимками из
Парижа, но пользователи Сети обвинили ее в неудачном использовании фотошопа.
Светская
львица отдыхает с мужем Игорем Булатовым в столице Франции. Эффектными
фотографиями на фоне Эйфелевой башни она поделилась в своем "Инстаграм".
Однако фолловеры решили, что Виктория Лопырева перестаралась с обработкой
кадров.
На
снимках знаменитость стоит, наклонившись, демонстрируя округлившуюся пятую
точку. Подписчики заметили, что попа модели "поплыла". "Вика неудачно
отфотошопила зад. Он у нее немножко пошел волнами. Море волнуется раз, море
волнуется два, море волнуется три. Попа Лопыревой расти", – разнесли звезду
авторы телеграм-канала "НеМалахов".
"Может,
зад у Вики просто рыхлый?" – съехидничали интернет-пользователи. При этом они вспомнили,
что на днях модель задавалась вопросом, какое место у женщины важнее —
грудь или попа. В связи с этим посоветовали перестать переживать и подправить себе "тыл" у
пластического хирурга.
10 Дек 2019 в 6:57 PST
Не
менее горячо обсуждают в Сети и скандал между моделью и Ксенией Собчак. Ранее светские
львицы "надавали тумаков" друг другу в соцсети. Телеведущая обвинила в том, что та вышла замуж за бизнесмена Булатова по расчету. Новоиспеченная жена предпринимателя ответила, что не уважает
журналистку.