Знаменитый украинский сериал Слуга Народа сняли с показа в России. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян предложил заменить его отечественной историей.

Знаменитый украинский сериал "Слуга Народа" сняли с показа в России. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной Думе РФ Вадим Манукян предложил заменить его отечественной историей.Эксперт предложил снять аналогичный сериал с Максимом Галкиным в главной роли. По замыслу Манукяна, действия картины разворачиваются в 2042 году.Герой Галкина просыпается в своем замке в поселке Грязь рядом с Аллой Пугачевой и слышит стук в дверь. Нежданный гость поздравляет его с получением должности президента России, а супруга артиста получает статус первой леди государства. Специалист напомнил, что певица недавно заявила о желании сняться в кино у Никиты Михалкова, но режиссер готов снимать ее лишь в образе комической старухи. Поэтому он предложил искусственно состарить Пугачеву на 20 лет.Манукян пошутил, что во второстепенных ролях в сериале могли бы сняться Филипп Киркоров и Николай Басков. Кроме того, он предложил включить в актерский состав Верку Сердючку. "Вот это будет феерия", – заключил эксперт.