Во Владимирской области стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году. Министерство...

Во Владимирской области стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году.Министерство просвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. Основной экзаменационный период для одиннадцатиклассников Владимирской области пройдёт с 26 мая по 20 июня, а для девятиклассников - по 17 июня. В этом году также будут внесены изменения ЕГЭ и ОГЭ.Расписание ЕГЭ:26 мая - география, литература, химия,29 мая - русский язык,1 июня - математика (базовая и профильная),5 июня - история, физика,8 июня — обществознание,13 июня - иностранные языки (кроме раздела "Говорение"), биология,16, 17 июня - иностранные языки (раздел "Говорение"),19, 20 июня — информатика.Расписание ОГЭ:24 мая - история, физика, биология,30 мая - обществознание, информатика, география, химия,2 и 3 июня - иностранные языки,6 июня - русский язык,9 июня — математика,14 июня - литература, физика, информатика, география,17 июня - обществознание, биология, химия.Фото pxfuel.com