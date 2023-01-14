Во Владимирской области стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году.
Министерство...
Во Владимирской области стали известны даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году.
Министерство просвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год. Основной экзаменационный период для одиннадцатиклассников Владимирской области пройдёт с 26 мая по 20 июня, а для девятиклассников - по 17 июня. В этом году также будут внесены изменения ЕГЭ и ОГЭ.
Расписание ЕГЭ:
26 мая - география, литература, химия,
29 мая - русский язык,
1 июня - математика (базовая и профильная),
5 июня - история, физика,
8 июня — обществознание,
13 июня - иностранные языки (кроме раздела "Говорение"), биология,
16, 17 июня - иностранные языки (раздел "Говорение"),
19, 20 июня — информатика.
Расписание ОГЭ:
24 мая - история, физика, биология,
30 мая - обществознание, информатика, география, химия,
2 и 3 июня - иностранные языки,
6 июня - русский язык,
9 июня — математика,
14 июня - литература, физика, информатика, география,
17 июня - обществознание, биология, химия.
Фото pxfuel.com