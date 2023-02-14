Во Владимирской области жители массово отказываются брать ипотеку. Объём выданных ипотечных...

Во Владимирской области жители массово отказываются брать ипотеку.Объём выданных ипотечных кредитов во Владимирской области за прошлый год упал на 19 процентов, такие цифры приводит владимирское отделение Банка России.Особенно резкое сокращение выдач ипотечных кредитов наблюдалось в апреле и мае, максимума объём достиг только к декабрю - за месяц выдали больше четырёх миллиардов рублей. Сумма кредита на покупку жилья в среднем составила три миллиона. Средний срок ипотеки вырос на два года и достиг рекордного уровня - 28 лет и восемь месяцев. Но процентная ставка снизилась - и составила 7 и 3 процента против 8 целых и одной десятой годом ранее.